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"Анахайм" и "Лос-Анджелес" вышли в плей-офф НХЛ

Спорт
5 апреля, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

На последнюю путевку в предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли от Западной конференции претендуют "Колорадо" и "Сент-Луис"

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Форвард "Анахайма" Рикард Ракелл

Форвард "Анахайма" Рикард Ракелл

© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 5 апреля. "Анахайм" и "Лос-Анджелес" досрочно обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом стало известно по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где командам осталось провести по два матча.

В ночь на пятницу "Анахайм" дома победил "Миннесоту" (3:1), "Сент-Луис" на своей площадке уступил "Чикаго" (3:4), "Оттава" в гостях победила "Баффало" (4:2).

Благодаря победе "Анахайм" поднялся на шестое место в таблице Западной конференции, набрав 97 очков в 80 матчах. "Анахайм" в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ.

"Лос-Анджелес" обеспечил участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли благодаря победе "Чикаго" над "Сент- Луисом". "Чикаго", ранее потерявший шансы на выход в плей- офф, победил "Сент-Луис" (92 очка в 80 матчах), который ведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф вместе с "Колорадо" (93 очка в 80 матчах). В заключительных двух матчах регулярного чемпионата "Сент-Луис" на выезде сыграет против "Чикаго" (7 апреля) и "Колорадо" (8 апреля), "Колорадо" же перед домашней игрой с "Сент-Луисом" встретится на выезде с "Сан-Хосе" (6 апреля).

Таким образом, определились семь из восьми участников плей-офф НХЛ от Западной конференции: "Нэшвилл" (1-е место, 113 очков), "Виннипег", (2-е, 110), "Вегас" (3-е, 109), "Миннесота" (4-е, 98), "Сан-Хосе" (5-е, 98), "Анахайм" (6- е, 97) и "Лос-Анджелес" (7-е, 96). В Восточной конференции на данный момент известны пять участников плей-офф: "Бостон", "Тампа-Бэй", "Вашингтон", "Торонто" и "Питтсбург".

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