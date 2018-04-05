Шайба и голевой пас Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Чикаго"

ТАСС, 5 апреля. "Сент-Луис" проиграл "Чикаго" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил 33-ю шайбу в сезоне и отдал результативную передачу, которая также стала для него 33-й.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Роберт Бортуццо (5-я минута), Брэйден Шенн (21) и Тарасенко (26). У "Чикаго" отличились Андреас Мартинсен (9), Блэйк Хиллман (31), Алекс Дебринкэт (49) и Данкан Кит, забросивший победную шайбу за 8 секунд до конца третьего периода. Лучшим игроком матча был признан Кит, второй звездой стал Тарасенко, третьей - Шенн.

33-я шайба Тарасенко в сезоне

Go ahead. Give Vladi all that time and space. #stlblues pic.twitter.com/s3qIxOlyYD — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 5 апреля 2018 г.

Тарасенко забросил 33-ю шайбу и отдал 33-ю передачу в сезоне, набрав 66 очков в 78 матчах. 26-летний россиянин провел на льду 17 минут и 43 секунды, нанес пять бросков, совершил силовой прием и заработал показатель полезности "+2".

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов сыграл в матче 18 с половиной минут, успев отдать результативную передачу и нанести три броска по воротам соперника. Анисимов отдал 11-ю голевую передачу в сезоне, всего он набрал 31 очко (20 шайб + 11 передач) в 70 матчах.

"Сент-Луис" проиграл важную встречу с турнирной точки зрения, не сумев опередить в таблице Западной конференции клуб "Колорадо", который идет на восьмом месте, дающем право выступить в плей-офф. На счету "Сент-Луиса" 92 очка в 80 матчах, "Колорадо" - 93 очка в 80 играх. В последних двух матчах регулярного чемпионата "Сент-Луису" предстоит сыграть с "Чикаго" (7 апреля, в гостях) и "Колорадо" (8 апреля, в гостях), "Колорадо" же перед домашней игрой с "Сент-Луисом" встретится с "Сан-Хосе" на выезде 6 апреля. "Чикаго" ранее потерял шансы на выход в плей-офф, команда занимает 12-е место на Западе, имея в своем активе 76 очков после 80 игр.

Поражение "Сент-Луиса" позволило "Лос-Анджелесу" досрочно гарантировать участие в розыгрыше Кубка Стэнли. "Лос-Анджелес" стал шестой командой от Западной конференции, пробившейся в плей-офф. Ранее в плей-офф вышли "Нэшвилл", "Виннипег", "Вегас", "Миннесота" и "Сан-Хосе". На оставшиеся две путевки претендуют четыре клуба: "Анахайм" (95 очков, 79 игр), "Колорадо", "Сент-Луис" и "Даллас" (90 очков, 80 игр).