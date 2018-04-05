БК ЦСКА победил "Црвену Звезду" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты российского ЦСКА одержали победу со счетом 92:81 над сербской "Црвеной Звездой" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Виталий Фридзон (20 очков). У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Огнен Добрич (14). Форвард сербского клуба Стефан Янкович был близок к дабл-даблу, набрав в матче 10 очков и сделав восемь подборов.

В матче с "Црвеной Звездой" не смог помочь своему клубу защитник ЦСКА Нандо де Коло, пропустивший встречу из-за повреждения.

ЦСКА в марте досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Евролиги, всего в активе команды Димитриса Итудиса 24 победы при шести поражениях. Соперник ЦСКА на стадии 1/4 финала турнира определится позднее. Матчи этой стадии начнутся 17 апреля.