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БК ЦСКА победил "Црвену Звезду" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги

Спорт
5 апреля, 21:59 дата обновления: 5 апреля, 22:08 UTC+3 МОСКВА

Встреча завершилась со счетом 92:81

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Виталий Фридзон (слева)

Виталий Фридзон (слева)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты российского ЦСКА одержали победу со счетом 92:81 над сербской "Црвеной Звездой" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Виталий Фридзон (20 очков). У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Огнен Добрич (14). Форвард сербского клуба Стефан Янкович был близок к дабл-даблу, набрав в матче 10 очков и сделав восемь подборов.

В матче с "Црвеной Звездой" не смог помочь своему клубу защитник ЦСКА Нандо де Коло, пропустивший встречу из-за повреждения.

ЦСКА в марте досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Евролиги, всего в активе команды Димитриса Итудиса 24 победы при шести поражениях. Соперник ЦСКА на стадии 1/4 финала турнира определится позднее. Матчи этой стадии начнутся 17 апреля.

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