Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Екатеринбуржец получил компенсацию после замены соперника Поветкина перед боем

Спорт
6 апреля, 15:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Житель Екатеринбурга приобрел восемь билетов стоимостью 27 тыс. рублей на бой Поветкина со Стиверном, но канадца заменил француз Жоанн Дюопа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин после победы над Жоанном Дюопа

Александр Поветкин после победы над Жоанном Дюопа

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Екатеринбуржец получил денежную компенсацию за несостоявшийся бой российского боксера Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

17 декабря 2016 года в Екатеринбурге был запланирован бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между Поветкиным и Стиверном. Однако допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин, Стиверн отказался выходить на ринг, и россиянин провел нетитульный поединок с французом Жоанном Дюопа, которого он нокаутировал в шестом раунде.

Смотрите также

Поветкин извинился за срыв боя со Стиверном

Боксерский поединок Поветкин - Стиверн отменен

Организаторы боя Поветкин-Стиверн не будут подавать иск из-за отмены поединка

Стиверн не получит причитающийся ему гонорар за бой с Поветкиным

"Житель Екатеринбурга приобрел восемь билетов стоимостью 27 тыс. рублей на мероприятие "Бой Поветкин против Стиверна за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)", но запланированное мероприятие не состоялось и было заменено на поединок между Поветкиным и Дюопа. Мужчина с опозданием обратился к реализатору билетов, они предложили покупателю направить претензию организатору боя ООО Промоутерская компания "Мир бокса", те, в свою очередь, не ответили на претензию, и человек пошел в суд. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу истца с ООО Промоутерская компания "Мир бокса" 4 тыс. рублей - стоимость одного билета, четыре тыс. рублей - неустойку, 245 рублей - проценты, 1 тысячу рублей - компенсацию морального вреда, 4622 рубля - штраф", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, семь билетов были признаны судом как использованные, и истец получил компенсацию только за один билет.

Ранее ТАСС сообщал, что организаторы поединка между Поветкиным и Стиверном обещают вернуть деньги за билеты зрителям, отказавшимся идти на бой из-за замены соперника. Также в суде пояснили, что организатор боя не осуществил возврат билетов до решения суда из-за того, что житель Екатеринбурга обратился за возвратом уже после истечения официального срока отведенного для возврата билетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Поветкин, Александр Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели санкции против 38 россиян и 15 структур
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости