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Рублев: акклиматизация не является причиной неудачи в первой игре Кубка Дэвиса

Спорт
6 апреля, 18:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В пятницу Рублев проиграл в первом одиночном поединке австрийцу Деннису Новаку - 6:7 (5:7), 4:6

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Акклиматизация не является причиной поражения российского теннисиста Андрея Рублева в матче Кубка Дэвиса с командой Австрии. Об этом журналистам заявил сам Рублев.

В пятницу Рублев проиграл в первом одиночном поединке австрийцу Деннису Новаку - 6:7 (5:7), 4:6.

"У меня были возможности и большой шанс выиграть первый сет. Но мой соперник показал очень классную игру для себя, хорошо принимал и подавал, - сказал Рублев. - У меня были возможности переломить игру, сравнять, но не удалось ими воспользоваться".

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"Акклиматизация на мне особо не сказалась - не был уставшим или сонным. Я бы не сказал, что хорошо играл сегодня, но не сказал бы, что и плохо. Показал обычную игру", - добавил Рублев, который позже других игроков присоединился к сборной, прилетев из США.

"Меня не удивила игра соперника, но другие могли удивиться, как игрок с таким рейтингом может действовать против меня таким образом", - признался Рублев.

Позднее в пятницу россиянин Даниил Медведев сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.

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