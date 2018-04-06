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Австриец Новак назвал победу над Рублевым в Кубке Дэвиса одной из главных в своей карьере

Спорт
6 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Рублев проиграл Новаку в первой игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса

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Деннис Новак

Деннис Новак

© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Австрийский теннисист Деннис Новак одержал одну из важнейших побед в своей карьере, обыграв россиянина Андрея Рублева в стартовой игре матча Кубка Дэвиса. Об этом Новак заявил журналистам.

Рублев проиграл Новаку в первой игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу австрийца. Счет в матче стал 1-0 в пользу сборной Австрии.

"Для меня победа над Рублевым очень важна - одна из главных в моей карьере. Я играл невероятно хорошо, - сказал Новак. - Уверен, что Рублев обязательно будет в первой десятке мирового рейтинга".

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Позднее в пятницу россиянин Даниил Медведев сыграет с австрийцем Себастианом Офнером.

По мнению Новака, сборная России остается фаворитом противостояния. "Хотя, после этой игры российская команда, думаю, станет иначе смотреть на нас - понимать, на что мы способны", - сказал Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе в 2019 году.

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