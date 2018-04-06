Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор не сможет рассчитывать на помощь руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после инцидента в четверг у спортивного комплекса "Барклиз-сентер" в Нью-Йорке, где он бросал тяжелые предметы в окно автобуса, в котором находились бойцы UFC. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, которого цитирует газета New York Daily News.

Макгрегор в сопровождении нескольких людей напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223. В автобусе находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета. В результате инцидента бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогут принять участие в турнире.

"В обычных обстоятельствах я, конечно же, тут же занялся бы этим делом и сделал все, что в моих силах для того, чтобы оказать помощь одному из моих парней, - сказал Уайт. - Но не в этой ситуации. Он явился в "Барклиз-сентер" с группой каких-то людей, напал на наших бойцов и на моих сотрудников. Нет, это не та ситуация, когда он получит от меня помощь".

Ранее в пятницу газета "Нью-Йорк пост" сообщила о том, что 29-летний Макгрегор был выведен в наручниках из 78-го отделения полиции в нью-йоркском районе Бруклин. Поводом для инцидента у "Барклиз-сентер", по данным газеты, стало принятое в среду руководством UFC решение лишить Макгрегора титула чемпиона в легком весе.

По данным телеканала ESPN, в отношении Макгрегора выдвинуты обвинения по трем пунктам в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, а также по одному пункту - в нанесении ущерба собственности. Обвинения по двум пунктам - в нападении и хулиганстве - выдвинуты также в отношении сопровождавшего Макгрегора ирландского бойца Сиана Коули.

29-летний Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.