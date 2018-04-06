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ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

Спорт
6 апреля, 21:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Пятый матч серии завершился победой москвичей со счетом 1:0

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде со счетом 1:0 обыграл санкт-петербургский СКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 54-й минуте отличился форвард гостей Кирилл Капризов. На 36-й минуте встречи судьи после видеопросмотра не засчитали гол нападающего СКА Ярно Коскиранты, арбитры решили, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Впервые в текущем плей-офф с первых минут на лед вышел шведский голкипер московской команды Ларс Юханссон. Канадский нападающий ЦСКА Грег Скотт провел 100-й матч в КХЛ, защитник хозяев Владислав Гавриков вышел на лед в своей 200-й игре в лиге.

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Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 8 апреля в Москве.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал санкт- петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4-1, в первом раунде розыгрыша плей- офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей- офф. В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4-0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

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