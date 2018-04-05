"Ак Барс" всухую обыграл "Трактор" в финале Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4-0 в серии победил челябинский "Трактор" и вышел в финал Кубка Гагарина. Решающий матч финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в четверг в Челябинске и завершился победой гостей со счетом 3:1.

Перед началом серии эксперты сходились во мнении, что "Ак Барс" выглядел фаворитом, но большинство знатоков считали, что "Трактор" должен оказать ожесточенное сопротивление. Предпосылкой к этому стала игра, которую подопечные Анвара Гатиятулина показывали на протяжении нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В стартовом раунде челябинцы без особых проблем прошли нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), впервые за пять лет преодолев 1/8 финала плей-офф КХЛ. Далее "Трактор" провел тяжелейшую семиматчевую серию против уфиского "Салавата Юлаева", неожиданно взяв верх над более маститым соперником.

Путь "Ак Барса" к финалу Восточной конференции сложился значительно проще. Казанцы поочередно переиграли хабаровский "Амур" и финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона магнитогорский "Металлург". Обе серии завершились со счетом 4-1.

Если говорить о содержании, то "Ак Барс" в обеих сериях выглядел солиднее соперников прежде всего тактически. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов, который трижды приводил казанцев к званию лучшего клуба страны, переиграл своих оппонентов за счет опыта. Также большую роль сыграл отличный подбор исполнителей в составе команды из столицы Татарстана. Любому клубу непросто соперничать с коллективом, в котором есть хоккеисты такого уровня, как Джастин Азеведо, Владимир Ткачев, Данис Зарипов или Станислав Галиев.

Серия без борьбы

Первые два матча серии, которая стартовала в Казани, прошли по схожему сценарию. Гости первыми открывали счет, но в итоге терпели поражение. И если в первой игре подопечные Гатиятулина уступили со счетом 1:2, то во второй встрече преимущество челябинцев составляло две шайбы, но в итоге казанцы оказались сильнее - 4:3. Стоит отметить, что в обеих играх казанцы значительно превзошли соперника по броскам в створ - 43:23 и 45:28 соответственно.

Переезд команд в Челябинск расстановку сил не изменил. "Ак Барс" полностью владел инициативой и добился двух побед - 2:1 (в овертайме) и 3:1, обеспечив себе четвертый в истории выход в финал Кубка Гагарина. "Мы не ожидали, что так получится. Но хорошо, что у нас будет больше времени, чтобы отдохнуть перед финалом", - сказал по окончании серии Билялетдинов.

По мнению бывшего форварда "Трактора", чемпиона России Сергея Гомоляко, челябинцев могли надломить обидные поражение в первых двух играх. "Естественно, когда ведешь 1:0 и дотягиваешь практически до конца третьего периода, а потом в начале второго матча выигрываешь 2:0 и проигрываешь, отпечаток какой-то накладывается, появляется психологическая неуверенность. Казань была свежее, а "Трактор" провел семь серьезных матчей с Уфой. Поэтому "Трактор" и дожали в первых матчах", - считает собеседник ТАСС.

В прошедшей серии челябинцы лишь однажды сумели реализовать численное преимущество. "Без большинства в плей- офф играть тяжеловато. С "Нефтехимиком" у "Трактора" была очень хорошая реализация большинства, с Уфой игра в неравных составах была чуть похуже, но она была. В этой же серии большинства не было", - считает Гомоляко.

В серии с "Ак Барсом" не смог проявить себя на должном уровне 18-летний форвард челябинского клуба Виталий Кравцов, в предыдущих двух раундах набравший 11 очков (5 шайб + 6 передач). "Ему не хватило опыта в таких играх. Игра в плей-офф - это совсем другое, нежели в регулярном чемпионате. Если в первых матчах ему везло больше, то сегодня не хватило опыта - излишняя суета под воротами, хладнокровия не хватило", - заключил эксперт.

Шаг до Кубка Гагарина

"Ак Барс", становившийся победителем Кубка Гагарина в первых двух сезонах КХЛ (2009, 2010), вновь вплотную подобрался к очередному трофею. В соперниках у казанцев будет победитель финала Запада, в котором встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Счет в данной серии равный (2-2), поэтому у "Ак Барса" будет весомое преимущество минимум в три дня в плане отдыха перед финалом.

По мнению Гомоляко, большую роль в финале сыграют действия голкипера казанцев Эмиля Гарипова. "Ак Барс", в принципе, готов выиграть Кубок. Не знаю, как будет играть Гарипов в воротах с такими командами, как ЦСКА или СКА. Очень многое будет зависеть от него, "Ак Барс" в обороне силен, но игра в воротах в плей-офф - это 70-75 процентов общего успеха", - считает эксперт.

В последний раз "Ак Барс" играл в финале Кубка Гагарина три года назад и уступил СКА со счетом 1-4. Финальная серия плей-офф КХЛ нынешнего сезона начнется 14 апреля.