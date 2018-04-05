Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Ак Барса" Билялетдинов поблагодарил хоккеистов за настрой в игре с "Трактором"

Спорт
5 апреля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В четверг казанский клуб в гостях победил "Трактор" со счетом 3:1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Ак Барса" Зинетула Билялетдинов

Главный тренер "Ак Барса" Зинетула Билялетдинов

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поблагодарил игроков за настрой в четвертой встрече полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора". Слова тренера приводит пресс-служба казанского клуба.

В четверг казанский клуб в гостях победил "Трактор" со счетом 3:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-0. "Ак Барс" в четвертый раз стал участником финала Кубка Гагарина. В решающих матчах он встретится с победителем противостояния ЦСКА - СКА, где на данный момент счет в серии 2-2.

"Эта игра не отличалась от других, было очень сложно. "Трактор" старается выиграть, бьется. Сегодня у ребят настрой был хороший, на результат, благодарен ребятам за это и готовимся дальше", - сказал Билялетдинов.

Также тренер отметил, что казанская команда постарается сделать все, что вернуть себе Кубок Гагарина. "Команды ЦСКА и СКА очень сильные, но мы будем стараться и сделаем все, чтобы вернуть Кубок [Гагарина]", - добавил он.

Смотрите также

"Ак Барс" победил "Трактор" и стал первым финалистом плей-офф КХЛ

Эксперт: слабая игра в большинстве не позволяет хоккеистам "Трактора" победить "Ак Барс"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
3
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости