Тренер "Ак Барса" Билялетдинов поблагодарил хоккеистов за настрой в игре с "Трактором"

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поблагодарил игроков за настрой в четвертой встрече полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора". Слова тренера приводит пресс-служба казанского клуба.

В четверг казанский клуб в гостях победил "Трактор" со счетом 3:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-0. "Ак Барс" в четвертый раз стал участником финала Кубка Гагарина. В решающих матчах он встретится с победителем противостояния ЦСКА - СКА, где на данный момент счет в серии 2-2.

"Эта игра не отличалась от других, было очень сложно. "Трактор" старается выиграть, бьется. Сегодня у ребят настрой был хороший, на результат, благодарен ребятам за это и готовимся дальше", - сказал Билялетдинов.

Также тренер отметил, что казанская команда постарается сделать все, что вернуть себе Кубок Гагарина. "Команды ЦСКА и СКА очень сильные, но мы будем стараться и сделаем все, чтобы вернуть Кубок [Гагарина]", - добавил он.