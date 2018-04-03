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Форвард "Ак Барса" Секач не сыграет до конца плей-офф КХЛ

Спорт
3 апреля, 9:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Также в списке травмированных у казанцев значатся защитник Роман Абросимов и нападающий Никита Язьков

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Иржи Секач

Иржи Секач

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Иржи Секач выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Чешский хоккеист получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом" (3:1) и не принимал участия в первом матче полуфинала с "Трактором" (2:1). Ранее генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сообщил, что Секач пропустит серию с "Трактором", а в случае выхода в финал может сыграть "на уколах".

"Секач внесен в список травмированных до 27 апреля", - сообщает пресс-служба. Финальная серия Кубка Гагарина начнется 14 апреля и, если будут сыграны все семь матчей, завершится 26 апреля.

Также в списке травмированных у казанцев значатся защитник Роман Абросимов и нападающий Никита Язьков. У "Трактора" до 13 апреля в списке травмированных находятся защитники Никита Никитин и Евгений Рясенский, нападающий Игорь Полыгалов.

Третий матч серии между "Ак Барсом" и "Трактором" пройдет в Челябинске во вторник, начало в 17:00 мск. Счет в серии 2-0 в пользу казанского клуба.

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