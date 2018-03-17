Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ак Барс" сравнял счет в серии 1/4 финала КХЛ с "Металлургом"

Спорт
17 марта, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Казанский клуб добился победы во втором матче серии со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Казанский "Ак Барс" на своей площадке со счетом 4:1 обыграл магнитогорский "Металлург" во втором матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Ярослав Косов (13-я минута), Джастин Азеведо (21), Данис Зарипов (32) и Станислав Галиев (40), у "Металлурга" отличился Крис Ли (30). Канадский нападающий казанской команды Азеведо набирает очки за результативность в четвертом матче подряд (две шайбы и четыре передачи).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья встреча пройдет 20 марта в Магнитогорске.

Смотрите также

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Металлург" обыграл "Ак Барс" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Трактор" победил "Салават Юлаев" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Глава Британского совета остается в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?