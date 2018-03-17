"Ак Барс" сравнял счет в серии 1/4 финала КХЛ с "Металлургом"

ТАСС, 17 марта. Казанский "Ак Барс" на своей площадке со счетом 4:1 обыграл магнитогорский "Металлург" во втором матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Ярослав Косов (13-я минута), Джастин Азеведо (21), Данис Зарипов (32) и Станислав Галиев (40), у "Металлурга" отличился Крис Ли (30). Канадский нападающий казанской команды Азеведо набирает очки за результативность в четвертом матче подряд (две шайбы и четыре передачи).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья встреча пройдет 20 марта в Магнитогорске.