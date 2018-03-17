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"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
17 марта, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась в овертайме со счетом 3:2

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ТАСС, 17 марта. Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке со счетом 3:2 одержал победу в овертайме над челябинским "Трактором" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (1-я минута), Александр Логинов (53) и Игорь Макаров (74), у проигравших отличились Пол Щехура (29) и Виталий Кравцов (42).

Шведский нападающий "Трактора" Рихард Гюнге отдал голевую передачу и набрал результативные очки в седьмом матче подряд (две шайбы и шесть передач). 18-летний нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов установил новый снайперский рекорд Кубка Гагарина для игроков моложе 19 лет - 7 голов в 13 матчах, повторив достижение Валерия Ничушкина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья встреча пройдет 20 марта в Челябинске.

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