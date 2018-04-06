Хоккеист ЦСКА Капризов рад, что все армейцы вернулись в строй к матчу со СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов рад, что все игроки команды смогли вернуться в строй к пятому матчу 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге СКА со счетом 1:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Капризов стал автором шайбы. Столичные армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Перед пятым матчем в ЦСКА ни осталось ни одного больного или травмированного игрока.

"Слава Богу, что все вернулись и все могут играть. Что касается того, что мы не пропустили во втором периоде, несмотря на четыре удаления подряд, то парни красавцы, что выстояли, все друг другу помогали", - сказал Капризов.

Ворота ЦСКА защищал Ларс Юханссон вместо основного вратаря Ильи Сорокина. "Появлению в воротах Ларса не удивился - у нас оба вратаря очень сильные", - сказал Капризов.

Следующий матч команд пройдет 8 апреля в Москве, в случае победы ЦСКА выйдет в финал Кубка Гагарина.