Донской встретится с австрийцем Мельцером в одиночной игре матча Кубка Дэвиса

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев принял решение выставить Евгения Донского на одиночную встречу с австрийцем Юргеном Мельцером в матче Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Ранее Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Мельцеру и Филиппу Освальду в третьей игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австрийцев. Счет в матче стал 2-1 в пользу сборной Австрии.

"На игру с Мельцером было принято решение поставить Донского", - сообщили в пресс-службе ФТР.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе в 2019 году.