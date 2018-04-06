Испанский теннисист Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса по числу побед подряд

ТАСС, 6 апреля. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл немца Филиппа Кольшрайбера в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса и установил новый рекорд турнира по количеству побед подряд. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:3. Испанец одержал 23-ю победу подряд в одиночном и парном разрядах Кубка Дэвиса. Предыдущее достижение принадлежало южноафриканцу Уэйну Феррейре и ирландцу Оуэну Кейси (по 22).

Счет в матче Испания - Германия после первого дня 1-1. В субботу Надаль проведет встречу против Александра Зверева.