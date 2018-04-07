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Руководство "Казань-Арены" разработает новую концепцию организации матчей к сезону-2018/19

Спорт
7 апреля, 18:05 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, апреля. /ТАСС

По словам генерального директора "Казань-Арены" Радика Миннахметова, сейчас "есть вопросы и к стадиону, и к ФК "Рубин"

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"Казань-Арена"

"Казань-Арена"

© Михаил Почуев/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана, руководство ФК "Рубин" и стадиона "Казань-Арены" к сезону-2018/19 разработают новую систему организации матчей. Об этом сообщил журналистам в субботу министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"С "Казань-Ареной", вместе с клубом мы договорились, здесь, в принципе, не так много матчей осталось. Потом мы садимся, вступаем в переговоры, и к новому сезону подходим с другой концепцией, другой стратегией (организацией матчей - прим. ТАСС)", - сказал он.

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По словам генерального директора "Казань-Арены" Радика Миннахметова, сейчас "есть вопросы и к стадиону, и к ФК "Рубин". "Но я думаю, что к тестовому матчу мы какие-то вещи уже сделаем, улучшимся. Ну и к началу нового сезона, я думаю, будет стратегически новое решение принято", - отметил он.

17 марта на "Казань-Арене" прошла встреча 23-го тура чемпионата страны между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Матч вызвал недовольство болельщиков московского клуба из-за медленного осмотра, в результате чего не все смогли попасть на трибуны к стартовому свистку. Позже Российская футбольная премьер-лига извинилась перед болельщиками за неудобства на матче, но в то же время попросила их в будущем приходить на стадион заблаговременно.

В Казани пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Тестовый матч перед чемпионатом мира на "Казань-Арене" планируется провести 6 мая, это будет матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".

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