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Газон на стадионе ЧМ-2018 "Казань-Арене" будет готов к 1 мая

Спорт
7 апреля, 16:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, апреля. /ТАСС

Тестовый матч перед чемпионатом мира планируется провести 6-7 мая, это будет игра РФПЛ "Рубин" - "Уфа"

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Стадион "Казань-Арена"

Стадион "Казань-Арена"

© Александра Краснова/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Газон на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года "Казань-Арена" будет полностью готов к 1 мая. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

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"У нас есть еще несколько недель для того, чтобы его подготовить полностью, чтобы он соответствовал всем показателям, и мы нормативно предполагаем, что к 1 мая у нас все работы будут произведены. Тем более, уже плюсовые температуры, в том числе на почве, что позволит нам привести все в соответствие", - сказал он.

Леонов добавил, что к состоянию газона ранее были определенные вопросы. "Напомню, что первую часть сезона чемпионата России "Рубин" провел на "Казань-Арене", в весенней части уже сыграл здесь со "Спартаком", к сожалению, погодные условия не позволили нам подготовить в должной мере поляну", - пояснил он.

Министр также отметил, что тестовый матч перед чемпионатом мира планируется провести 6-7 мая, это будет матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".

О проблемах газона

По словам генерального директора ГК "Спортико" (компания отвечает за состояние газона на "Казань-Арене") Эдуарда Краснова, 17 марта во время матча "Рубин" - "Спартак" состояние газона, которое вызвало много критики со стороны болельщиков, выглядело неприглядно еще и в связи с погодными условиями.

"Погода долго держала минусовые температуры, и картинка была 17 марта не очень приглядная, но провели целый комплекс агротехнических мероприятий, и сейчас можно увидеть, что газон устойчиво растет, нет никаких сомнений, что к концу апреля - началу мая у нас будет плотный и достаточно готовый газон", - сказал он.

В Казани пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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