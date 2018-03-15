Бердыев: состояние поля на стадионе в Казани оставляет желать лучшего

ТАСС, 15 марта. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев заявил, что состояние поля на "Казань-Арене" оставляет желать лучшего. Его слова приводит пресс-служба команды.

17 марта в Казани "Рубин" примет московский "Спартак" в рамках 23-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск.

"Смотрели состояние поля на стадионе, оставляет желать лучшего, - сказал Бердыев. - Но мы в равных условиях со "Спартаком".

Главный тренер казанцев прокомментировал состояние иранского нападающего "Рубина" Сердара Азмуна. "Надеемся, что Азмун нам поможет в этой игре, но вероятность его появления на поле - 50 на 50", - добавил Бердыев. Кроме того, он отметил, что "Рубину" будет не хватать болгарского форварда Ивелина Попова, который перешел в команду из "Спартака" на правах аренды и в связи с этим не может выйти на поле в игре против красно-белых.

"Спартак" занимает второе место в чемпионате России после 22 туров. В активе команды 41 очко. "Рубин" с 27 очками расположился на восьмой позиции.