Нурмагомедов заработал $530 тыс. за победу в бою против Яквинты на турнире UFC

ТАСС, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит в общей сложности $530 тыс. за победу над американцем Элом Яквинтой в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Поединок прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля. 29-летний Нурмагомедов победил Яквинту единогласным решением судей и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC.

Яквинта за поражение получит $280 тыс. Россиянин Забит Магомедшарипов, который победил американца Кайла Бочняка, получит $81,5 тыс., из которых $50 тыс. в качестве бонуса за лучший бой вечера. Также в дополнение к основному заработку за поединок бойцы UFC получат выплату в размере 20-30 процентов от проданных товаров UFC.