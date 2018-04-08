Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нурмагомедов заработал $530 тыс. за победу в бою против Яквинты на турнире UFC

Спорт
8 апреля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Поединок прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит в общей сложности $530 тыс. за победу над американцем Элом Яквинтой в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Смотрите также
Хабиб Нурмагомедов

Путь Хабиба: как Нурмагомедов шел к чемпионскому титулу UFC

Поединок прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля. 29-летний Нурмагомедов победил Яквинту единогласным решением судей и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC.

Яквинта за поражение получит $280 тыс. Россиянин Забит Магомедшарипов, который победил американца Кайла Бочняка, получит $81,5 тыс., из которых $50 тыс. в качестве бонуса за лучший бой вечера. Также в дополнение к основному заработку за поединок бойцы UFC получат выплату в размере 20-30 процентов от проданных товаров UFC.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости