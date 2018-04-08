Путь Хабиба: как Нурмагомедов шел к чемпионскому титулу UFC

Хабиб Нурмагомедов в воскресенье одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и стал первым в истории россиянином, завоевавшим чемпионский титул организации. О нелегком пути Нурмагомедова к чемпионскому поясу UFC – в материале ТАСС.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в январе 2012 года в поединке с иранцем Камалом Шалорусом. Его бой был поставлен в андеркард турнира UFC on FX и не был показан на основном канале компании FOX, транслировавшей данный турнир. Главным событием того вечера являлся бой двух американских легковесов Джима Миллера и рекордсмена UFC по числу нокаутов в легком дивизионе (восемь) Мелвина Гилларда. Миллер до сих пор выступает в UFC, хотя в последнее время его преследуют одни лишь неудачи. Он проиграл практически всем ведущим бойцам своего дивизиона, включая Энтони Петтиса, Майкла Кьезу, Нэйта Диаса и Бенсона Хендерсона, и даже если бы он захотел встретиться с Нурмагомедовым в октагоне, ему не удалось бы сделать это из-за низкого рейтинга. Гиллард же в настоящее время выступает в другой престижной бойцовской организации Bellator, в которой проиграл все свои поединки.

Еще до его перехода в самую престижную на данный момент организацию по проведению боев по правилам смешанных единоборств эксперты отмечали в Нурмагомедове агрессивность в октагоне и прекрасные борцовские качества – сказалась школа самбо, вольной борьбы и дзюдо, которыми россиянин под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова занимался с отрочества. И с первого же своего поединка в UFC россиянин без раскачки стал показывать все, на что способен – в брутальной манере Нурмагомедов с первого раунда принялся атаковать иранца, не давая тому времени перевести дух, а в середине третьего раунда после обилия ударов из открытого гарда замкнул руки на шее соперника в боковом удушении – уже через несколько секунд Шалорус сдался. Российский боец не получил бонус за выступление вечера, однако болельщики до сих пор признают удушающий от Нурмагомедова одним из лучших в 2012 году.

Быстро пришел к большим боям

После победы над Шалорусом россиянин продолжил проводить бои в андеркарде крупных турниров организации, не переставая при этом радовать зрителей красочными поединками. В мае 2013-го руководство UFC свело Нурмагомедова с американским бойцом Абелем Трухильо, который отличается агрессивным стилем ведения боя и крепким телосложением. Этот бой также не был внесен в основную сетку турнира UFC 160, о чем организация, скорее всего, сильно пожалела. Поединок проходил в конкурентной борьбе, и до самого последнего момента нельзя было предугадать победителя.

Трухильо смотрелся лучше соперника в первом раунде за счет атлетизма и очевидного превосходства в ударной технике, однако затем положение выправилось. Вполне вероятно, что Нурмагомедов не сумел бы одержать победу, если бы не провел просто невообразимое количество тейкдаунов – не 5, не 10 и даже не 15, а 21, что стало новым рекордом UFC. Отточенные до совершенства действия россиянина в партере принесли ему победу единогласным решением судей и открыли дорогу к по-настоящему большим поединкам.

Одним из таких стал бой против перспективного бразильца Рафаэля Дос Аньоса, который состоялся в апреле 2014 года. На тот момент Дос Аньос занимал пятое место в рейтинге легковесов UFC и считался будущим королем данной весовой категории (в итоге именно так и получилось), а карьера Нурмагомедова в UFC только-только начинала приобретать черты, присущие великим бойцам. Не позволяла записать россиянина в фавориты еще и невероятная универсальность бразильца – несмотря на то, что большую часть своих поединков он закончил победой решением судей, его борцовские навыки находились на высоком уровне, а перебоксировать его в стойке мало кому удавалось.

Несмотря на это Нурмагомедов выступил блестяще, проведя поединок в не совсем привычной для себя манере. Большое количество времени россиянин провел в стойке, не уступая в ударной мощи своему оппоненту и атакуя Дос Аньоса комбинациями ударов рук и ног. Судьи вновь единогласно отдали победу россиянину, который во всеуслышание заявил о себе как о бойце с большими амбициями.

Требовал титульный бой в перерыве другого поединка

После боя с Дос Аньосом в планах у UFC было свести Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном – одним из самых опасных бойцов организации в легком весе, который одинаково хорош как в партере, так и в стойке. Этот поединок был важен для UFC с коммерческой точки зрения, ведь Фергюсон в то время уже был популярен у поклонников и удостаивался премий от организации за удушающий прием вечера (победа над американцем Майком Рио в 2013 году), а Нурмагомедов был одним из немногих бойцов без чемпионского титула, кто мог составить ему достойную оппозицию. Однако тогда (как и по сей момент) этому поединку не суждено было случиться – россиянин повредил колено и выбыл из строя на два года, вернувшись только в 2016-м.

Сразу после возвращения UFC вновь попробовал организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова, однако на сей раз причиной для отмены поединка стала травма американца. В итоге вместо него Нурмагомедову в соперники был назначен американец Даррелл Хорчер, а поединок впервые в карьере российского бойца поставлен в основную сетку турнира UFC on Fox. Нурмагомедов без каких-либо затруднений разобрался с соперником, во второй раз за время карьеры в UFC одержав победу техническим нокаутом.

Следующим этапом, как ожидал Нурмагомедов и его команда, должен был быть бой за титул, которым на тот момент владел Дос Аньос. Однако у UFC на этот счет были другие планы, и из-за недостаточной популярности российского бойца поединок за пояс был отдан американцу Эдди Альваресу (который в итоге забрал титул у бразильца), а Нурмагомедов позднее получил бой с Майклом Джонсоном на перенасыщенном звездными поединками турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Нурмагомедов доминировал на протяжении всего поединка, его превосходство было настолько гигантским, что россиянин в перерывах между раундами не садился и не отдыхал, а расхаживал по октагону и требовал бой за титул от стоявшего возле площадки главы UFC Дэйны Уайта. "Этот парень – безумец, он прямо во время боя кричал мне, чтобы я дал ему биться за титул, - сказал Уайт позднее. – А я ему в ответ говорил, чтобы он сперва Джонсона победил, но он кричал мне это после каждого раунда". В итоге в UFC прислушались к призывам Нурмагомедова.

Его карьера в UFC едва не разрушилась из-за веса

UFC назначило титульный бой для Нурмагомедова на 4 марта 2017 года. На кону поединка стоял временный пояс организации в легком весе, который давал его обладателю право вызвать на бой владевшего основным титулом ирландца Конора Макгрегора, который к тому моменту около года не проводил поединки. Соперником Нурмагомедова снова должен был стать Фергюсон, а их бой был запланирован как главное событие турнира.

Для Нурмагомедова это был звездный час – победа над Фергюсоном, который в то время был вторым по рейтингу после россиянина бойцом в легковесах, сделала бы его одним из самых популярных спортсменов промоушна, после чего UFC уже точно не смог бы отказать ему в титульном бою. И даже на фоне такой глыбы, как Макгрегор, он не выглядел бы статистом.

Но ожидания фанатов россиянина и планы UFC по раскрутке новой звезды были разрушены – за несколько часов до официальной процедуры взвешивания перед турниром Нурмагомедов неожиданно для всех пропал. Позднее выяснилось, что он находится в больнице – сбой дали то ли почки, то ли печень. Главный бой вечера сорвался, UFC потерял деньги, а Уайт, по информации СМИ, пришел в такую ярость, что готов был разорвать контракт с Нурмагомедовым в тот же день. И даже если бы впоследствии стороны примирились, вряд ли у россиянина снова появился бы шанс завоевать хоть какой-нибудь титул в данной организации.

Причин для такого поведения у Уайта было как минимум две. Первая – это поведение команды Нурмагомедова, когда у того возникли проблемы со здоровьем. "Команда Нурмагомедова решила просто взять и увезти бойца в случайную клинику в Лас-Вегасе. Вместо того, чтобы взять телефон и позвонить врачу Брианне Мэттисон, которая управляет всеми медицинскими операциями UFC. Они же решили сделать все по-своему и получили то, что вышло. Если бы они сделали все правильно, то бой, вероятно, можно было спасти", - сказал тогда Уайт в интервью порталу MMAfighting. Фактически из-за действий команды российского бойца у организации не осталось шансов спасти главное событие вечера и найти соперника для Фергюсона из числа других бойцов.

Вторая – у Нурмагомедова действительно часто возникают проблемы при сгонке веса. Конечно, нельзя упрекнуть россиянина в том, чем "славится" весь дивизион легковесов, но факт остается фактом - в перерывах между боями его вес может достигать 80 кг, в то время как перед поединками необходимо уложиться в норму в 70 кг. В течение нескольких лет регулярной обильной сгонки веса невозможно сохранять здоровье и оставаться при этом флагманом своего дивизиона. Россиянин в тот момент был одновременно потенциальной суперзвездой и самым проблемным активом для UFC, однако позднее Уайт переменил свое мнение и дал Нурмагомедову шанс показать себя.

Конфликтовал с Конором Макгрегором

Первые очаги противостояния стали проявляться еще в 2016 году. В подтрибунном помещении перед турниром оба бойца столкнулись лоб в лоб и побеседовали на повышенных тонах. Запись конфликта попала в сеть, что породило ряд слухов о возможном очном поединке Макгрегора и Нурмагомедова. Позднее спортсмены продолжили перепалку в соцсетях.

Предполагалось, что та ссора была ничем иным, кроме как агрессивной раскруткой их будущего боя, а конфликт на камеру – постановкой. Дело в том, что сам Макгрегор не раз говорил о заинтересованности в бое с Нурмагомедовым и даже обещал приехать в Россию для проведения поединка. Кроме того, ирландец положительно оценивал бойцовские качества россиянина.

Однако в апреле текущего года стало понятно, что конфликт между спортсменами действительно есть. Уже после того, как стало известно о лишении ирландца титула чемпиона в легком весе и выставлении его на кон боя Нурмагомедова и Яквинты, Макгрегор вместе со своей командой атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых был и россиянин. Ирландец разбил стекло автомобиля и, по рассказам очевидцев, требовал, чтобы Нурмагомедов вышел к нему. Позднее россиянин через СМИ сделал заявление, в котором предложил ирландцу разобраться "по-мужски".

Теперь Нурмагомедов на правах чемпиона UFC может столкнуться с Макгрегором в октагоне. Однако эксперты отмечают, что на сей раз уже россиянину выгоднее провести бой с другим соперником. "Имя Конора [Макгрегора] еще долго будут произносить рядом с Хабибом, этот бой многие хотели бы увидеть, - сказал ТАСС после боя Нурмагомедова и Яквинты генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев. - Но я думаю, что, скорее, состоится бой с Жоржем Сен-Пьером. Я рад, что Хабиб вспомнил это имя, это был бы большой бой со всех точек зрения, в плане аудитории, финансов, обсуждения. И если этот бой состоится, это будет запоминающееся событие".

Владислав Жуков