Чемпион UFC Нурмагомедов не имеет проблем со здоровьем после боя с Яквинтой

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не получил серьезных повреждений в поединке с американцем Элом Яквинтой, который прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Об этом российский боец сообщил ТАСС.

В воскресенье Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. Бой Нурмагомедова и Яквинты носил статус главного события турнира.

"Все в порядке, никаких проблем", - сказал Нурмагомедов в ответ на вопрос о состоянии здоровья после боя.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин, который остается непобежденным бойцом, одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно).