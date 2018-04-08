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Нурмагомедов заинтересован в проведении поединка с Сен-Пьером в Нью-Йорке

Спорт
8 апреля, 8:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Боец смешанного стиля победил американца Эла Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Kathy Willens

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен провести поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке. Об этом Нурмагомедов сообщил в экспресс-интервью на ринге после победы над американцем Элом Яквинтой.

Поединок Нурмагомедова и Яквинты состоялся в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завершился победой россиянина единогласным решением судей. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

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"Благодарю всех, мою команду - это лучшая команда в мире, - сказал Нурмагомедов. - Это наша общая победа, это моя семья, они поддерживают и учат меня, также отдельное спасибо Яквинте, но сейчас я хочу подраться в ноябре с Сен-Пьером в Нью-Йорке. Вообще я готов биться прямо сейчас с кем угодно, дайте мне попить воды, и я готов выйти в октагон хоть с Тони Фергюсоном, хоть с Конором Макгрегором". При этом Нурмагомедов не уточнил, намерен ли он менять весовую категорию ради боя с канадцем.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

36-летний Сен-Пьер является одним из лучших бойцов UFC в полусредней весовой категории, в его активе 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. В ноябре прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул UFC в данном весе. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить его обязательную защиту из-за проблем со здоровьем.

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