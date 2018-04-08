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Глава UFC назвал Нурмагомедова уникальным бойцом

Спорт
8 апреля, 9:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов не примет участия в российском турнире организации, если тот будет запланирован на сентябрь текущего года

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Frank Franklin

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является уникальным бойцом. Такое мнение журналистам высказал глава UFC Дэйна Уайт.

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В воскресенье Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. Поединок Нурмагомедова и Яквинты стал главным событием турнира UFC 223, который прошел в Нью-Йорке.

"Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька, - сказал Уайт. - Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника".

Также глава UFC отметил, что Нурмагомедов не примет участия в турнире организации в России, если данное мероприятие будет запланировано на сентябрь текущего года. "Если турнир в России будет в сентябре, то боя Хабиба там не будет, - сказал Уайт. - Но официальных договоренностей о турнире пока нет".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

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