Глава UFC назвал Нурмагомедова уникальным бойцом

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является уникальным бойцом. Такое мнение журналистам высказал глава UFC Дэйна Уайт.

В воскресенье Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и стал обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. Поединок Нурмагомедова и Яквинты стал главным событием турнира UFC 223, который прошел в Нью-Йорке.

"Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька, - сказал Уайт. - Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника".

Также глава UFC отметил, что Нурмагомедов не примет участия в турнире организации в России, если данное мероприятие будет запланировано на сентябрь текущего года. "Если турнир в России будет в сентябре, то боя Хабиба там не будет, - сказал Уайт. - Но официальных договоренностей о турнире пока нет".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.