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Эксперт: Нурмагомедов слишком легко победил Яквинту в поединке UFC

Спорт
8 апреля, 9:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Нурмагомедов выиграл решением судей и стал первым российским чемпионом в истории UFC

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Reinhold Matay

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов слишком легко победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Андрей Ивичук.

Поединок Нурмагомедова и Яквинты состоялся в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завершился победой россиянина единогласным решением судей. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

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"Конечно, показалось, что Хабиб победил слишком легко, соперник не доставил ему никаких проблем. Бой прошел в одностороннем порядке, Хабиб доминировал как в стойке, так и в борьбе. Единственное, что могу отметить - стойкость Яквинты, он очень верткий, не дал себя задушить, провел все пять раундов, а в последнем даже пошел ва-банк и пытался попасть, но ничего не получилось. У Хабиба был очень качественный джеб, хорошее передвижение на ногах, чувство дистанции, поэтому весь бой прошел под его диктовку", - сказал Ивичук.

После поединка с Яквинтой Нурмагомедов заявил, что заинтересован в проведении боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером в Нью-Йорке. "Хабиб большой, он хорошо борется, сильно, поэтому мне кажется, он спокойно может подраться с Сен- Пьером. Это был бы большой бой, соперник легендарный, поэтому было бы очень интересно", - отметил тренер.

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в своей карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.

В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Для уроженца Дагестана бой с Яквинтой стал десятым в организации, он выиграл все десять боев.

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