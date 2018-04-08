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Нурмагомедов проведет тур по России с чемпионским поясом UFC

Спорт
8 апреля, 13:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Боец планирует отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, на Дальний Восток

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Kathy Willens

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов планирует провести тур с чемпионским поясом по городам России. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

В ночь на воскресенье Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завоевал вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

"Мы показали все, что нужно в октагоне, теперь необязательно с поясом ходить и его показывать. Обязательно сделаем тур по городам - Москва, Питер, Краснодар, может быть, на Дальний Восток слетаем. Но в апреле я точно никуда не лечу", - сказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что не чувствует себя мировой звездой.

"Звезда мирового масштаба? А это как? Нет, пока чувства те же, что и раньше, просто дали пояс. Этот бой - самый важный и самый денежный, но сумму давайте не будем называть, дождемся официального объявления", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

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