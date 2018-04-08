Нурмагомедов не оставил шансов Яквинте и завоевал пояс чемпиона UFC

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над американцем Элом Яквинтой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке и завоевал титул чемпиона организации в легком весе.

Поединок, который носил статус главного события вечера, прошел в воскресенье. По итогам пятираундового противостояния все трое судей единогласно отдали победу Нурмагомедову - 50:44, 50:43 и 50:43.

Нурмагомедов стал первым россиянином, кому удалось стать полноправным чемпионом UFC. Ранее чемпионский пояс организации завоевывал другой известный российский боец Олег Тактаров, однако свой путь к титулу он прошел через турниры, которые проводились в формате Гран-при, поэтому в официальных протоколах UFC он не значится как полноправный чемпион.

Изначально главным событием вечера должен был быть поединок Нурмагомедова и первого номера рейтинга легковесов UFC американца Тони Фергюсона, которому принадлежал пояс временного чемпиона организации. Еще задолго до проведения боя появлялась информация, что победитель данного поединка получит право провести бой за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором, который не выходил в октагон с момента завоевания пояса в ноябре 2016 года.

Однако позднее ТАСС стало известно, что UFC принял волевое решение - главная звезда организации лишена титула за длительный простой, а пояс выставлен на кон боя Нурмагомедов - Фергюсон. В течение долгого времени глава UFC Дэйна Уайт отказывался прямо отвечать на вопрос о Макгрегоре и судьбе титула, но позднее точки над i все же были расставлены - ирландец действительно лишен пояса; Фергюсон и Нурмагомедов получили возможность решить судьбу титула в очном противостоянии.

Соперник Нурмагомедова поменялся дважды за неделю

Но в очередной раз (если точнее - в четвертый) этому бою не суждено было состояться. Менее чем за неделю до турнира появилась информация о травме Фергюсона, которая не позволит ему сойтись в октагоне с российским бойцом, а 1 апреля американец сам подтвердил это.

Многие болельщики не поверили Фергюсону, списав сообщение о повреждении на шутку в "День дурака". Причин для этого хватало - взять хотя бы курьезнейшие обстоятельства, повлекшие за собой травму. Американские СМИ предлагали различные версии происшествия, начиная от "увидел знакомого на улице, резко развернулся и порвал связки колена" до "нелепой случайности, произошедшей на официальном мероприятии UFC" (последнее - версия самого Фергюсона). И тем не менее это оказалось правдой, позднее UFC официально объявил о снятии Фергюсона с поединка и замене его на действующего чемпиона организации в полулегком весе американца Макса Холлоуэя.

После смены соперника эксперты сошлись во мнении, что титул уже можно отдавать Нурмагомедову, ведь Холлоуэй пусть и является хорошим "ударником", но далеко не так безупречен в борьбе. Кроме того, он лишь недавно оправился от повреждения ноги и узнал о поединке за шесть дней до его начала.

Бой с весом

Это означало, что Холлоуэю предстоит изнурительная сгонка веса. В UFC бойцы, проводящие поединки в легких весовых категориях, обычно в перерывах между боями значительно тяжелее своей весовой нормы (для сравнения - Холлоуэй в промежутках между поединками может весить до 80 кг, в то время как максимальный лимит веса в его категории - 66 кг), и американец не является исключением из правила. Даже его личный диетолог Джордж Локхарт после того, как ему стало известно о поединке Холлоуэя с Нурмагомедовым, заявил, что ему предстоит контролировать самую большую сгонку веса в своей профессиональной деятельности.

В итоге мероприятие с треском провалилось. В пятницу на официальной церемонии взвешивания весы под Холлоуэем сперва показали 161 фунт (73 кг), затем - 158 (71,6 кг), а позднее врачи и вовсе запретили ему участвовать в турнире из-за усиленной сгонки веса. UFC снова потребовалось в экстренном порядке искать соперника для Нурмагомедова, для этой роли был вызван другой американец Энтони Петтис. В первой попытке сделать вес он показал результат 155,2 фунта, превысив норму менее чем на 100 граммов.

Ему было дано два часа для того, чтобы привести себя в форму, но спустя некоторое время он отказался от процедуры и покинул площадку для взвешивания. Официальной версии произошедшего нет, но ТАСС стало известно, что причиной этому послужили непомерные финансовые аппетиты Петтиса, который запросил у UFC 1 миллион долларов за бой с Нурмагомедовым и получил отказ.

Единственным возможным вариантом остался Яквинта, у которого также был запланирован поединок на турнире в Нью- Йорке. Однако когда появилась возможность выйти на замену в титульном поединке, он отменил свой бой с соотечественником Полом Фелдером, отправился проходить взвешивание и тоже не сумел сделать вес. Как и Петтис, Яквинта не уложился в норму менее чем на 100 граммов, и UFC, оказавшись в безвыходном положении, санкционировал поединок, лишив при этом возможности Яквинту побороться за титул из-за перевеса.

Безраздельное доминирование Хабиба

Болельщикам явно не понравилась двойная замена соперника в главном поединке вечера. Из-за снятия Фергюсона и Холлоуэя мероприятие потеряло в цене в глазах общественности, и даже на официальном объявлении соперников в октагоне публика на стадионе вела себя заметно менее активно, чем обычно перед титульными поединками.

Однако российскому бойцу это не помешало захватить инициативу в бою с самых первых его секунд. Нурмагомедов принялся искать возможность перевести поединок в борьбу в ранней его стадии, в то время как Яквинта пытался помешать россиянину, сдерживая его на расстоянии одиночными ударами.

Американец явно делал ставку на сохранение сил на протяжении всего поединка. Яквинта принял стойку с достаточно низкой посадкой, чтобы затруднить Нурмагомедову проход в ноги, однако уже в первой половине первого раунда россиянину удалось повалить соперника на пол. Но надо отдать Яквинте должное - находясь под контролем одного из лучших борцов в истории организации, американец стойко оборонялся и не позволял замкнуть россиянину руки в болевой или удушающий прием.

Первый перевод в борьбу отнял у Яквинты много сил, американец стал заметно тяжелее дышать, и последующие тейкдауны не заставили себя долго ждать. Нурмагомедов контролировал ход боя без какой-либо оппозиции и в первом раунде провел сразу три успешных тейкдауна. Во втором раунде картина поединка не изменилась.

Нурмагомедов снова хорош в стойке

Начиная с третьего раунда россиянин почувствовал, что соперник не собирается выигрывать. С этого момента Нурмагомедов не пытался сделать бой в партере и переключился на работу в стойке - компонент, в котором россиянин значительно прибавил в последнее время, что было особенно заметно в его бою с бразильцем Эдсоном Барбозой в декабре прошлого года. Россиянин активно задействовал переднюю руку, практически не используя комбинации ударов, при этом Яквинта принимал все удары, не пытаясь их блокировать.

Уже к концу третьего раунда лицо американца залило кровью - сказались пропущенные от Нурмагомедова джебы. Тем не менее повреждения не оказали значительного эффекта на его "живучесть" в поединке - потрясенным Яквинта явно не выглядел, а в борьбе по-прежнему сохранял самообладание и не давал россиянину шансов закончить бой досрочно.

В итоге поединок растянулся на все заявленные пять раундов - впервые в карьере обоих бойцов. Причем что Нурмагомедов, что Яквинта не выказывали признаков усталости и продолжали борьбу вплоть до финальной сирены. Но затягивание боя не принесло американцу никаких дивидендов - судьи без каких-либо оговорок отдали победу россиянину. Более того, во второй раз в карьере превосходство Нурмагомедова над соперником по нанесенным ударам оказалось совершенно неприличным - россиянин нанес 179 ударов, Яквинта - 25.

"Конечно, показалось, что Хабиб победил слишком легко, соперник не доставил ему никаких проблем, - сказал ТАСС после боя российский тренер Андрей Ивичук. - Бой прошел в одностороннем порядке, Хабиб доминировал как в стойке, так и в борьбе. Единственное, что могу отметить - стойкость Яквинты, он очень верткий, не дал себя "задушить", провел все пять раундов, а в последнем даже пошел ва-банк и пытался попасть, но ничего не получилось".

Аналогичное мнение в беседе с ТАСС высказал отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. "Задача была выполнена, мы били соперника на протяжении всего поединка, ни один раунд он не выиграл, - сказал Абдулманап Нурмагомедов. - Знали, что в пятом раунде он устанет. Огорчен ли тем, что не удалось добиться досрочной победы? Нет, мы всем довольны".

Следующий - Сен-Пьер?

После поединка Нурмагомедов во флеш-интервью в октагоне объявил о намерении провести следующий бой против канадской легенды смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера, который выступает в полусредней и средней весовых категориях. При этом россиянин не уточнил, в каком весе он хотел бы провести поединок, так как канадец на протяжении карьеры никогда не выступал в легком весе, а Нурмагомедов - в среднем.

Вполне вероятно, что на смену весовой категории решится именно россиянин. К такому решению его может подтолкнуть не только желание сразиться с живой легендой UFC, но и регулярно возникавшие у него ранее проблемы со сгонкой веса, ведь Нурмагомедов, как и большинство бойцов в его категории, перед поединками сбрасывает большое количество килограммов, чтобы уложиться в норму. Процедура сгонки веса наносит значительный урон организму спортсмена, и Нурмагомедов уже успел прочувствовать это на себе, когда в марте прошлого года перед очередной попыткой провести бой с Фергюсоном был госпитализирован из-за проблем с почками. Поединок был отменен, а Уайт, по информации СМИ, был настолько зол на россиянина, что карьера Нурмагомедова в UFC оказалась под угрозой.

"Имя Конора [Макгрегора] еще долго будут произносить рядом с Хабибом, этот бой многие хотели бы увидеть, - сказал ТАСС генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев. - Но я думаю, что, скорее, состоится бой с Сен-Пьером. Я рад, что Хабиб вспомнил это имя, это был бы большой бой со всех точек зрения, в плане аудитории, финансов, обсуждения. И если этот бой состоится, это будет запоминающееся событие".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний боец одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

36-летний Сен-Пьер является одним из лучших бойцов UFC в полусредней весовой категории, в его активе 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 - досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. В ноябре прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул UFC в данном весе. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить его обязательную защиту из-за проблем со здоровьем.