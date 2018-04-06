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Холлоуэй извинился за то, что не сможет принять участие в бою с Нурмагомедовым

Спорт
6 апреля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Американец был снят с турнира с UFC 223 по решению врачей

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Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй

© EPA/ANDERS WIKLUND

ТАСС, 6 апреля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй извинился за то, что не сможет принять участие в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Нурмагомедов должен был провести бой против Холлоуэя на турнире UFC 223 в Нью-Йорке, который состоится в ночь на воскресенье. В пятницу было объявлено, что американец снят с поединка по медицинским соображениям. Соперником россиянина по титульному бою станет Энтони Петтис.

"Хабиб, мой брат, я хотел продолжить подготовку к бою, но они останавливают меня, - написал Холлоуэй. - Прошу прощения у моей команды и моих фанатов, вы не заслужили этого. Удачи Хабибу и Петтису, дайте фанатам то, чего они заслуживают".

Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, но он снялся с боя из-за травмы колена.

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