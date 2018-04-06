Холлоуэй извинился за то, что не сможет принять участие в бою с Нурмагомедовым

ТАСС, 6 апреля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй извинился за то, что не сможет принять участие в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Нурмагомедов должен был провести бой против Холлоуэя на турнире UFC 223 в Нью-Йорке, который состоится в ночь на воскресенье. В пятницу было объявлено, что американец снят с поединка по медицинским соображениям. Соперником россиянина по титульному бою станет Энтони Петтис.

"Хабиб, мой брат, я хотел продолжить подготовку к бою, но они останавливают меня, - написал Холлоуэй. - Прошу прощения у моей команды и моих фанатов, вы не заслужили этого. Удачи Хабибу и Петтису, дайте фанатам то, чего они заслуживают".

Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, но он снялся с боя из-за травмы колена.

. @TeamKhabib my brother I want to keep going but they are stopping me. Sorry to your team and the fans. You don’t deserve this. This is number one. Shout outs to you and @Showtimepettis . Give the fans what they deserve — Max Holloway (@BlessedMMA) 6 апреля 2018 г.