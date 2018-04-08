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ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Спорт
8 апреля, 19:55 дата обновления: 8 апреля, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Шестой матч серии завершился победой москвичей в овертайме со счетом 3:2

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над санкт-петербургским СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым финалистом Кубка Гагарина.

В составе победителей шайбы забросили Никита Нестеров (26-я минута) и Михаил Григоренко (57, 69), у проигравших отличились Никита Гусев (2) и Илья Ковальчук (5). На 5-й минуте голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший две шайбы после двух бросков, был заменен на Ларса Юханссона. Для защитника ЦСКА Нестерова эта шайба стала первой за последние 32 матча в КХЛ. Российский защитник петербургского клуба Андрей Зубарев провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ЦСКА. В финале Кубка Гагарина московский клуб встретится с казанским "Ак Барсом", который в другом полуфинале обыграл челябинский "Трактор" (4-0). Так как СКА занял более высокое место в регулярном чемпионате КХЛ (первая позиция), чем "Трактор" (6), то петербургская команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

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ЦСКА и СКА встретились в розыгрыше Кубка Гагарина пятый раз, трижды победу в сериях одерживал петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4-1, в первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 петербургский клуб снова обыграл ЦСКА (4-0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0, однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей-офф. 

В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4-0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

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