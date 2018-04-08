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Все билеты на шестой матч полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА в Москве проданы

Спорт
8 апреля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Встреча состоится в воскресенье 8 апреля и начнется в 17:00 мск

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Все билеты на домашний матч московского ХК ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской команды.

Шестая игра полуфинальной серии пройдет 8 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. В.М. Боброва, трибуны которого вмещают 5,6 тысяч зрителей.

"Все билеты на эту игру проданы", - сообщили в пресс- службе.

Встреча состоится в воскресенье 8 апреля и начнется в 17:00 мск. Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу ЦСКА.

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