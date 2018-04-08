Пилот "Уильямса" Сироткин считает, что команда ошиблась с тактикой на Гран-при Бахрейна

ТАСС, 8 апреля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин считает, что его команда ошиблась с выбором тактики на гонку Гран-при Бахрейна. Слова Сироткина приводит пресс-служба "Уильямса".

На Гран-при Бахрейна Сироткин, который проводит дебютный сезоне в "Формуле-1", впервые доехал до финиша, заняв 17-е место.

"Это был хороший опыт, мы планировали сделать два пит-стопа, но это было ошибочным тактическим решением, так как потеряли много времени на это. Затем я попал в трафик с другими пилотами, темп был в порядке, но пока мы не можем просто следовать за другими командами. Над этим нам нужно серьезно улучшать работу, особенно это мешает на первом круге, так как невозможно бороться с другими, не повреждая переднюю шину", - сказал Сироткин.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Китае с 13 по 15 апреля.