Пилот "Феррари" Феттель победил на этапе Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне, Сироткин - 17-й

ТАСС, 8 апреля. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки второго этапа Гран-при, который прошел в Бахрейне.

Вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в "Формуле-1", завершил гонку на 17-м месте. Его партнер канадец Лэнс Стролл стал 16-м.

Финский пилот "Феррари" Кими Райкконен, ставший вторым в квалификации, во время пит-стопа сбил механика своей команды. Гонщик начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо. Сотрудник команды был доставлен в больницу с травмой ноги. В итоге Райкконен не сумел закончить гонку.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Китае с 13 по 15 апреля.