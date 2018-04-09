Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки "Париж-Рубе", умер в больнице

ТАСС, 9 апреля. Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил в воскресенье тяжелые травмы в результате падения в ходе велогонки "Париж- Рубе", скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба команды Veranda's Willems-Crelan, за которую он выступал.

"Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать", - говорится в сообщении.

Во время гонки 23-летний Голартс упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции - Лилля.

Однодневная гонка "Париж-Рубе", одна из старейших в мире, считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют "Северный ад" и "Труднейшей из труднейших". Значительная часть 257-километровой трассы - 54,5 км (29 участков пути) покрыты крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз. Первый ее старт был дан в 1896 году.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8 апреля 2018 г.