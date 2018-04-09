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Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки "Париж-Рубе", умер в больнице

Спорт
9 апреля, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Во время гонки спортсмен упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия

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Врач оказывает помощь велогонщику Михелу Голартсу

Врач оказывает помощь велогонщику Михелу Голартсу

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 9 апреля. Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил в воскресенье тяжелые травмы в результате падения в ходе велогонки "Париж- Рубе", скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба команды Veranda's Willems-Crelan, за которую он выступал.

"Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать", - говорится в сообщении.

Во время гонки 23-летний Голартс упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции - Лилля.

Однодневная гонка "Париж-Рубе", одна из старейших в мире, считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют "Северный ад" и "Труднейшей из труднейших". Значительная часть 257-километровой трассы - 54,5 км (29 участков пути) покрыты крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз. Первый ее старт был дан в 1896 году.

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