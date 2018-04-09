ФК "Амкар" надеется, что решение по допуску стадиона к матчам РФПЛ вынесут в понедельник

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пермский клуб "Амкар" ожидает решение по итогам визита совместной комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) на предмет проверки качества поля стадиона "Звезда" и его допуску к матчам премьер-лиги в Перми уже в понедельник. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

Комиссия РФС и РФПЛ посетила стадион "Звезда" 9 апреля. Ранее премьер-лига запретила "Амкару" проводить игры на стадионе из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

"Мы надеемся, что решение будет сегодня. Комиссия работает. Вопросы были по поводу того, какие мероприятия на арене были проведены, а остальное они смотрели по факту", - сказал Резвухин.

"Амкар" 22 марта объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" на стадион соперника - "РЖД-Арену". Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1. Ближайший домашний матч "Амкара" в чемпионате России назначен на 14 апреля - соперником пермяков в 26-м туре станет казанский "Рубин". Затем пермский клуб проведет встречи на своем поле в 28-м и 30-м турах национального первенства - против московского "Спартака" 29 апреля и грозненского "Ахмата" 13 мая соответственно.