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Допуск пермского стадиона "Звезда" зависит от сотрудника аккредитованной РФС лаборатории

Спорт
6 апреля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием посетит стадион в понедельник

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Искусственный газон на стадионе "Звезда" в Перми будет проверяться на соответствие всем требованиям специалистом лаборатории, аккредитованной Российским футбольным союзом (РФС), его заключение будет определяющим при допуске арены к проведению матчей чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля. Повторный визит комиссии на пермскую арену должен пройти в понедельник.

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"Искусственные газоны проверяет комиссия, в составе которой присутствует сотрудник специальной лаборатории, аккредитованной и сертифицированной Российским футбольным союзом. Заключение специалиста лаборатории является определяющим при выдаче разрешительных документов на право проведения матчей чемпионата России", - сообщил собеседник ТАСС.

"Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием в понедельник посетит пермский стадион "Звезда". В составе комиссии будет находиться сотрудник премьер-лиги", - сказали в отделе по связям с общественностью РФПЛ.

22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" на стадион соперника - "РЖД-Арену". Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

Ближайший домашний матч "Амкара" в чемпионате России назначен на 14 апреля - соперником клуба в 26-м туре станет казанский "Рубин". Затем пермяки проведут встречи на своем поле в 28-м и 30-м турах национального первенства - против московского "Спартака" 29 апреля и грозненского "Ахмата" 13 мая.

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