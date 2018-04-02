Прядкин: ФК "Амкар" не обязательно менять поле на стадионе для возвращения лицензии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Амкар" не обязательно менять поле на стадионе "Звезда" для возвращения ему лицензии. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД- Арену". Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

На вопрос, необходимо ли клубу сменить газон для восстановления лицензии или достаточно что-то изменить в нынешнем покрытии, Прядкин ответил: "Вообще его надо менять. Но если они нам пришлют официальное письмо и все будет нормально, комиссия приедет и проверит, так что не исключаю".

Ближайший домашний матч чемпионата России "Амкар" проведет 14 апреля против казанского "Рубина". Затем пермяки еще дважды в текущем чемпионате сыграют на своем поле - против московского "Спартака" (29 апреля) и грозненского "Ахмата" (13 мая).