Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прядкин: ФК "Амкар" не обязательно менять поле на стадионе для возвращения лицензии

Спорт
2 апреля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Амкар" не обязательно менять поле на стадионе "Звезда" для возвращения ему лицензии. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Смотрите также

Федун назвал глупостью возможный перенос матча "Спартака" с "Амкаром" в Москву

Домашние стены не помогли "Локомотиву" избежать поражения в перенесенном матче с "Амкаром"

РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры

"Амкар" после завершения подготовки поля обратится в РФС и РФПЛ за допуском арены в Перми

Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД- Арену". Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

На вопрос, необходимо ли клубу сменить газон для восстановления лицензии или достаточно что-то изменить в нынешнем покрытии, Прядкин ответил: "Вообще его надо менять. Но если они нам пришлют официальное письмо и все будет нормально, комиссия приедет и проверит, так что не исключаю".

Ближайший домашний матч чемпионата России "Амкар" проведет 14 апреля против казанского "Рубина". Затем пермяки еще дважды в текущем чемпионате сыграют на своем поле - против московского "Спартака" (29 апреля) и грозненского "Ахмата" (13 мая).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости