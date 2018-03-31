Домашние стены не помогли "Локомотиву" избежать поражения в перенесенном матче с "Амкаром"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в матче 24-го тура чемпионата России уступил пермскому "Амкару" со счетом 1:2. Встреча, которая должна была состояться на стадионе "Звезда" в Перми, прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

В составе победителей дублем отметился нападающий Аарон Оланаре (49-я, с пенальти, и 59-я минуты). У проигравших гол забил полузащитник Мануэл Фернандеш (16, с пенальти).

Поддержать "Локомотив" в номинально гостевом матче на "РЖД-Арене" пришло более восьми тысяч зрителей. На секторе фанатов "Амкара" было около 100 человек. Первый тайм болельщики провели в тишине в память о погибших в Кемерове, но во второй половине встречи зрители кричалками и песнями гнали московскую команду вперед. Несмотря на это, железнодорожники хуже играли именно во втором тайме, когда и пропустили два гола.

Почему матч был перенесен?

Изначально матч "Амкара" с "Локомотивом" должен был пройти на стадионе "Звезда" в Перми. Но в середине марта Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермякам проводить игры на своей домашней арене из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".

Руководство, команда и тренеры "Амкара" недоумевали, почему РФПЛ отобрала лицензию у стадиона, но убедить лигу, что поле соответствует требуемому качеству, не удалось даже при помощи письма из регионального Министерства спорта с просьбой разрешить проводить на арене матчи чемпионата России. До момента, пока на "Звезде" поле не будет приведено в порядок, пермякам придется играть на резервных стадионах в других городах.

Первым домашним матчем "Амкара" после решения лиги стала игра с "Локомотивом". Пермский клуб рассматривал различные варианты места проведения встречи. Резервным стадионом у пермяков заявлена арена "Нефтяник" в Уфе, где "Амкар" отказался играть из-за того, что не получил бы прибыли от матча и потратился бы на аренду стадиона, организацию встречи и транспорт. Предлагалось также перенести игру в Хабаровск на стадион имени Ленина, но в итоге соперники договорились сыграть в Москве.

Условия договоренности были такими: на организацию матча деньги потратил "Локомотив", а выручку с продажи билетов получил "Амкар". Согласно регламенту, до конца текущего сезона команды в подобной ситуации могут проводить матчи на поле соперника. Но со следующего сезона РФПЛ уже исключила такую возможность.

Что говорили тренеры?

На послематчевой пресс-конференции большинство журналистов в основном интересовали вопросы о переносе матча, а не о самой игре. Главные тренеры команд рассказали и про регламент РФПЛ, и про качество поля в Перми.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после встречи был недоволен своими футболистами и, очевидно, результатом матча. Но, по его словам, железнодорожники отдали "Амкару" и деньги с продажи билетов, и три очка. "Негде было играть, в Сочи "Амкар" не захотел. Если бы мы выиграли сегодня, вы бы сказали, что нам игру подарили, а в итоге все ошиблись", - заявил специалист.

Его визави из "Амкара" Вадим Евсеев больше шутил про перенос. Он отметил, что пермякам, "наконец, удалось выиграть дома", а стадион в Москве стал для команды своим. Также тренер, как и вся команда, до сих пор не понимает, почему "Амкару" запретили играть на своем домашнем стадионе. "Поле в Перми готово, мы на нем тренировались и играли, сколько я там нахожусь - три года, нет никаких упреков", - заявил Евсеев.

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что общественность зря обвиняла железнодорожников в ситуации с переносом матча с "Амкаром", потому что клубы не сделали ничего плохого. "Это неприятный фон, который показывает, что общественность ищет заговоры даже там, где их нет, и делает это напрасно, - отметил Геркус. - Мы ничего плохого для футбола не сделали, нас напрасно обвиняют в неспортивном поведении, мы просто создали хорошие условия для игроков и болельщиков - играли на хорошем газоне при хорошей поддержке".

После 24 туров чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков, но имеет одну игру в запасе. "Амкар" занимает 12-ю строчку с 25 очками.

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