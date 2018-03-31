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Геркус: отрыв "Локомотива" от конкурентов по чемпионату России до сих пор комфортный

Спорт
31 марта, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

По мнению президента железнодорожников, поражение от "Амкара" связано с паузой на матчи сборных

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Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Отрыв московского "Локомотива" от конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России по футболу даже несмотря на поражение от "Амкара" является комфортным. Такое мнение журналистам высказал президент железнодорожников Илья Геркус.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Амкар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

"Локомотив" в субботу проиграл "Амкару" в 24-м туре чемпионата страны. В турнирной таблице чемпионата "Локомотив" продолжает лидировать, набрав 49 очков и имея игру в запасе. Железнодорожники опережают московский "Спартак", занимающий второе место, на пять очков.

"Трагедии не произошло, мы соберемся и выиграем оставшиеся матчи. У нас нет опасений, у нас до сих пор комфортное преимущество перед преследователями", - оценил перспективы клуба на победу в чемпионате Геркус.

По мнению президента железнодорожников, поражение от "Амкара" связано с паузой на матчи сборных. "Это обычный наш период после паузы на игры сборных - мы разбалансированы, немного потеряли совместные взаимодействия. Сейчас, думаю, мы их найдем, восстановимся, и дальше все будет хорошо. Судейство, видимо, было сложное - пенальти как в первом, так и во втором случае, на усмотрение судьи", - прокомментировал он матч.

В следующем туре "Локомотив" 8 апреля примет "Ростов".

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