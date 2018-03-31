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РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника в сезоне-2018/19

Спорт
31 марта, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Оставшиеся домашние матчи текущего сезона пермский "Амкар" будет проводить на резервных аренах, пока газон на стадионе "Звезда" не будет соответствовать стандартам РФС

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Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) исключила возможность проведения домашних матчей на поле соперника в чемпионате России сезона-2018/19. Об этом говорится в сообщении РФПЛ, опубликованном на официальном сайте лиги.

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Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД-Арену".

"Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в пункт 10.5. регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оставшиеся домашние матчи текущего сезона "Амкар" будет проводить на резервных аренах, пока газон на стадионе "Звезда" не будет соответствовать стандартам Российского футбольного союза.

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