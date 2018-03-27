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Судья Лапочкин назначен на матч 24-го тура РФПЛ "Амкар" - "Локомотив"

Спорт
27 марта, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Игра пройдет 31 марта

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ТАСС, 27 марта. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 24-го тура чемпионата России по футболу между пермским "Амкаром" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч из-за плохого состояния искусственного газона был перенесен с пермского стадиона "Звезда" на домашнюю арену московской команды. Игра пройдет в субботу 31 марта.

Ассистентами Лапочкина будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей - Алексей Амелин (Тула).

Матч "Ахмат" - "СКА-Хабаровск" рассудит Сергей Карасев (Москва), "Динамо" - "Арсенал" - Владимир Москалев (Воронеж), "Спартак" - "Тосно" - Виталий Мешков (Дмитров), "Урал" - "Рубин" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Уфа" - "Зенит" - Игорь Федотов (Москва), "Краснодар" - "Анжи" - Алексей Еськов (Москва), "Ростов" - ЦСКА - Роман Галимов (Улан-Удэ).

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" рассудит Москалев. Встреча пройдет в Самаре 4 апреля.

Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут 31 марта и 1 апреля.

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