Геркус: общественность зря обвиняет "Локомотив" в ситуации с переносом матча с "Амкаром"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" не сделал ничего плохого для футбола, договорившись с "Амкаром" о переносе матча команд в Москву. Такое мнение журналистам высказал президент железнодорожников Илья Геркус после игры.

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД- Арену". Встреча, которая прошла в субботу, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

"Это просто неприятный фон, это показывает, что общественность ищет заговоры даже там, где их нет, и делает это напрасно, - отметил Геркус. - Мы ничего плохого для футбола не сделали, нас напрасно обвиняют в неспортивном поведении. Мы просто создали хорошие условия для игроков и болельщиков - играли на хорошем газоне при хорошей поддержке".

"РФПЛ вносит поправки в регламент? Ну и замечательно. Лига еще не собиралась и не обсуждала этот вопрос", - добавил он.

Ранее в субботу стало известно, что РФПЛ со следующего сезона чемпионата России исключит возможность проведения домашних матчей на поле соперника, даже если оно будет выбрано в качестве резервного.