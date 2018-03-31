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"Амкар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
31 марта, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Встреча на "РЖД-Арене" в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу пермского клуба

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пермский "Амкар" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

В составе победителей дублем отметился Аарон Оланаре (49-я, с пенальти, и 59-я минуты). У проигравших отличился Мануэл Фернандеш (16, с пенальти). В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.

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Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе "Звезда" игру перенесли на "РЖД-Арену" в Москву.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. На игру футболисты и судейская бригада вышли в траурных футболках, а болельщики весь первый тайм провели в тишине.

"Локомотив" прервал свою серию из девяти матчей без поражений в первенстве страны, красно-зеленые предыдущий раз проиграли 15 октября прошлого года в гостевом матче против "Уфы". В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" продолжает лидировать, набрав 49 очков и имея игру в запасе. Железнодорожники опережают московский "Спартак", занимающий второе место, на пять очков. "Амкар" с 25 очками, также имея в запасе один матч, идет на 12-й позиции, дающей право остаться в премьер-лиге на следующий сезон, на одно очко меньше у идущего 13-м московского "Динамо".

В следующем туре "Локомотив" 8 апреля примет "Ростов", "Амкар" днем ранее на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".

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