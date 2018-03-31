ФК "Амкар" ожидает до 200 своих болельщиков на матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Амкар" ожидает, что на матч против московского "Локомотива" придут до 200 болельщиков пермской команды. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе с болельщиками "Локомотива".

Встреча 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом" начнется на "РЖД-Арене" в Москве в субботу в 14:00 мск.

"Сотрудник "Амкара" сказал, что они ожидают до 200 болельщиков на матче. Также на совещании было сообщено, что на трибунах ожидается всего до 12 тыс. зрителей. Первый тайм болельщики будут молчать, а с обеих сторон на фанатский секторах будут баннеры в память о погибших в Кемерове", - рассказали в клубе.

Матч между "Амкаром" и "Локомотивом" должен был пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе "Звезда" был перенесен на "РЖД-Арену" в Москву.