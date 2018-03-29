Футболисты "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч чемпионата России в траурных футболках

ТАСС, 29 марта. Футболисты пермского "Амкара" и московского "Локомотива" выйдут на матч 24-го тура чемпионата России в специальных траурных футболках, посвященных памяти жертв трагедии в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Матч между "Амкаром" и "Локомотивом" пройдет в Москве на "РЖД Арене" 31 марта. Начало встречи - 14:00 мск. Изначально игра должна была состояться в Перми, но из-за плохого состояния искусственного газона была перенесена с пермского стадиона "Звезда" на домашнюю арену московской команды.

Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на поле в траурных футболкахhttps://t.co/OXNImwIsV4 pic.twitter.com/Ebjp5WLwK2 — FC Amkar (@fc_amkar) 29 марта 2018 г.

"Кемерово. 25.03.2018. Скорбим", - написано на черной футболке. Ранее сообщалось, что игра начнется с минуты молчания, как и все остальные матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, более 70 пострадали.