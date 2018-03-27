Болельщики сборных России и Франции сыграли в футбол в память о жертвах пожара в Кемерове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики сборных России и Франции за несколько часов до встречи основных национальных команд провели футбольный матч в память о жертвах трагедии в Кемерове и теракта во французском Требе. Французские болельщики, среди которых даже оказался один белорус, получили возможность провести генеральную репетицию перед выездом на предстоящий чемпионат мира.

Болельщики сборных России и Франции провели встречу в ДСИ Зенит в память о жертвах трагедии в Кемерове и теракта в Требе. pic.twitter.com/kYf6tj3DHD — Антон Рассказов (@RougeTerreur) March 27, 2018

"Мы долго думали, стоит ли проводить этот матч в связи с трагедией в Кемерове, тем более во Франции недавно был совершен теракт, - признался один из организаторов встречи. - Но поиск причин и виновных - не наше дело. Мы просто хотим почтить память жертв трагедий искренней игрой в футбол".

Встреча, организованная при поддержке Российского футбольного союза и фан-посольства России (Fans Embassy of Russia), прошла в формате "8 полевых игроков и один вратарь" на половину поля и завершилась победой россиян со счетом 6:1. Игра прошла во Дворце спортивных игр "Зенит".

Матч посетил координатор ассоциации болельщиков Европы (Football Supporters Europe) Ронан Эвен. "Наша организация объединяет болельщиков со всей Европы - от России до Англии и представляет их интересы перед Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций и властями. Наша задача собрать болельщиков, предоставить им возможность познакомиться, поиграть вместе, то есть показать, что между болельщиками разных стран вполне могут быть прекрасные отношения", - пояснил он.

По словам Эвена, встреча французов в Санкт-Петербурге - своего рода репетиция перед чемпионатом мира. "Мы поддерживаем связь с местными властями, ФИФА и оргкомитетом, чтобы помочь им лучшим образом встретить иностранных болельщиков. Цель - показать, что интересы организаторов и болельщиков очень близки", - добавил он.

За французами из Минска

Организаторами от французской стороны стало объединение болельщиков "синих" (прозвище сборной Франции) "Неудержимые французы" (Irresistibles Francais). "На самом деле французов на поле только двое. Остальные - члены нашего объединения из России и даже один из Минска, - уточнил представитель болельщиков Ренар. - На предстоящий матч из Франции приехало от 20 до 25 человек, но не беспокойтесь - на чемпионат мира мы привезем тысячи болельщиков, вы увидите, как мы умеем поддерживать свою сборную".

Россияне обыграли «Неудержимых французов» со счетом 6:1. Правда, французов на поле было только двое. pic.twitter.com/1tgYqtSduh — Антон Рассказов (@RougeTerreur) March 27, 2018

Болельщика французской сборной из Минска зовут Сергей. "Я еще в школе и университете учил французский язык и симпатизировал Франции, окончательно влюбился в "синих" во время чемпионата мира 1998 года под впечатлением от игры Зинедина Зидана. А с чемпионата Европы 2012 года я стараюсь не пропускать встречи французов. Сейчас у меня на счету 25 выездов", - рассказал он.

О российских болельщиках, которых ряд европейских СМИ так часто представляет не в лучшем свете, Ренар слышал, но ни с чем подобным не столкнулся. "Да, слышал и читал о ваших болельщиках, но никакой агрессии в России не почувствовал. Нас прекрасно встретили, а Санкт-Петербург показался очень симпатичным городом. Мы просто хотели встретиться и показать, что между болельщиками разных стран должна быть дружба", - поделился впечатлениями он.

"Получается прекрасный разогрев перед чемпионатом мира", - отметил Ренар.

Встреча Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - в 18:50 мск. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе С вместе с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники").