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Болельщики сборных России и Франции сыграли в футбол в память о жертвах пожара в Кемерове

Спорт
27 марта, 15:45 дата обновления: 27 марта, 15:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Встреча, организованная при поддержке Российского футбольного союза и фан-посольства России (Fans Embassy of Russia), завершилась победой россиян со счетом 6:1

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Болельщики сборной России по футболу

Болельщики сборной России по футболу

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики сборных России и Франции за несколько часов до встречи основных национальных команд провели футбольный матч в память о жертвах трагедии в Кемерове и теракта во французском Требе. Французские болельщики, среди которых даже оказался один белорус, получили возможность провести генеральную репетицию перед выездом на предстоящий чемпионат мира.

"Мы долго думали, стоит ли проводить этот матч в связи с трагедией в Кемерове, тем более во Франции недавно был совершен теракт, - признался один из организаторов встречи. - Но поиск причин и виновных - не наше дело. Мы просто хотим почтить память жертв трагедий искренней игрой в футбол".

Встреча, организованная при поддержке Российского футбольного союза и фан-посольства России (Fans Embassy of Russia), прошла в формате "8 полевых игроков и один вратарь" на половину поля и завершилась победой россиян со счетом 6:1. Игра прошла во Дворце спортивных игр "Зенит".

Матч посетил координатор ассоциации болельщиков Европы (Football Supporters Europe) Ронан Эвен. "Наша организация объединяет болельщиков со всей Европы - от России до Англии и представляет их интересы перед Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций и властями. Наша задача собрать болельщиков, предоставить им возможность познакомиться, поиграть вместе, то есть показать, что между болельщиками разных стран вполне могут быть прекрасные отношения", - пояснил он.

По словам Эвена, встреча французов в Санкт-Петербурге - своего рода репетиция перед чемпионатом мира. "Мы поддерживаем связь с местными властями, ФИФА и оргкомитетом, чтобы помочь им лучшим образом встретить иностранных болельщиков. Цель - показать, что интересы организаторов и болельщиков очень близки", - добавил он.

За французами из Минска

Организаторами от французской стороны стало объединение болельщиков "синих" (прозвище сборной Франции) "Неудержимые французы" (Irresistibles Francais). "На самом деле французов на поле только двое. Остальные - члены нашего объединения из России и даже один из Минска, - уточнил представитель болельщиков Ренар. - На предстоящий матч из Франции приехало от 20 до 25 человек, но не беспокойтесь - на чемпионат мира мы привезем тысячи болельщиков, вы увидите, как мы умеем поддерживать свою сборную".

Болельщика французской сборной из Минска зовут Сергей. "Я еще в школе и университете учил французский язык и симпатизировал Франции, окончательно влюбился в "синих" во время чемпионата мира 1998 года под впечатлением от игры Зинедина Зидана. А с чемпионата Европы 2012 года я стараюсь не пропускать встречи французов. Сейчас у меня на счету 25 выездов", - рассказал он.

О российских болельщиках, которых ряд европейских СМИ так часто представляет не в лучшем свете, Ренар слышал, но ни с чем подобным не столкнулся. "Да, слышал и читал о ваших болельщиках, но никакой агрессии в России не почувствовал. Нас прекрасно встретили, а Санкт-Петербург показался очень симпатичным городом. Мы просто хотели встретиться и показать, что между болельщиками разных стран должна быть дружба", - поделился впечатлениями он.

"Получается прекрасный разогрев перед чемпионатом мира", - отметил Ренар.

Встреча Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - в 18:50 мск. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе С вместе с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники").

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