РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не будет проводить матчи чемпионата России сезона-2018/19 на полях, которые не получили одобрения за 10 дней до самой игры. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Ранее РФПЛ запретила пермскому "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву. Встреча завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

"Со следующего сезона, если поле не будет готово за десять дней до матча, то оно будет не допущено. Это требует одобрения всех членов, но, думаю, они одобрят идею. Кроме того, будет рассмотрен вопрос привлечения независимых экспертов к оценке полей как натуральных, так и искусственных. Также будем рассматривать возможность проведения матчей только в своем регионе", - сказал Прядкин.

"Сейчас в регламенте написано, что комиссия приезжает за десять дней и может не одобрить, но при этом клуб может подать апелляцию, - продолжил функционер. - Поэтому сейчас иногда все решается в последний день. Теперь такого больше не будет, не готово поле за десять дней - играть на нем не будут. Да, это требует одобрения лиги, но как президент лиги я это положение буду отстаивать".

Прядкин отметил, что при форс-мажоре решение будет принимать лига. "Например, если поле одобрят, а в дни до матча оно будет испорчено", - заключил он.