Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры

Спорт
2 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что при форс-мажоре решение будет принимать лига

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не будет проводить матчи чемпионата России сезона-2018/19 на полях, которые не получили одобрения за 10 дней до самой игры. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Смотрите также

РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду

"Амкар" после завершения подготовки поля обратится в РФС и РФПЛ за допуском арены в Перми

Федун назвал глупостью возможный перенос матча "Спартака" с "Амкаром" в Москву

Домашние стены не помогли "Локомотиву" избежать поражения в перенесенном матче с "Амкаром"

Ранее РФПЛ запретила пермскому "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на "РЖД-Арену" в Москву. Встреча завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

"Со следующего сезона, если поле не будет готово за десять дней до матча, то оно будет не допущено. Это требует одобрения всех членов, но, думаю, они одобрят идею. Кроме того, будет рассмотрен вопрос привлечения независимых экспертов к оценке полей как натуральных, так и искусственных. Также будем рассматривать возможность проведения матчей только в своем регионе", - сказал Прядкин.

"Сейчас в регламенте написано, что комиссия приезжает за десять дней и может не одобрить, но при этом клуб может подать апелляцию, - продолжил функционер. - Поэтому сейчас иногда все решается в последний день. Теперь такого больше не будет, не готово поле за десять дней - играть на нем не будут. Да, это требует одобрения лиги, но как президент лиги я это положение буду отстаивать".

Прядкин отметил, что при форс-мажоре решение будет принимать лига. "Например, если поле одобрят, а в дни до матча оно будет испорчено", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости