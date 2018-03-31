Федун назвал глупостью возможный перенос матча "Спартака" с "Амкаром" в Москву

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Возможный перенос матча 28-го тура чемпионата России по футболу "Амкар" - "Спартак" из Перми в Москву является глупостью. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.

Игра должна пройти 29 апреля. Ранее премьер-лига сообщила, что у пермского стадиона "Звезда", где есть искусственное поле, отозван сертификат, позволяющий проводить на нем соревнования. Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/2018 "Амкар" будет проводить на других резервных аренах, пока газон "Звезды" не будет приведен в соответствие со стандартом Российского футбольного союза (РФС). Матч 24-го тура "Амкар" - "Локомотив" (2:1), прошедший в субботу, был перенесен в Москву.

"Перенос игры с "Амкаром" [в Москву] - это глупость, мы такими вещами не занимаемся", - сказал Федун.

Ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что был бы не против, если бы красно-белые приняли соперника в Москве.