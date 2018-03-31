"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над "Тосно" в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо. Преимущество москвичей на 75-й минуте удвоил другой бразилец Луис Адриано. На 80-й минуте ударом с пенальти гол забил нападающий "Тосно" Павел Погребняк, для которого этот мяч стал первым в чемпионате России с 25 октября 2015 года. Тогда Погребняк, выступавший за московское "Динамо", также забил в ворота "Спартака" (2:3).

Фернандо отправил мяч в сетку ударом со штрафного. Бразилец забил четвертый гол ударом со стандарта в текущем сезоне, по этому показателю он опережает любой клуб чемпионата России. Три раза со штрафного забивали футболисты "Уфы", но все три мяча были забитыми разными игроками. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров провел 250-й матч в составе "Спартака".

"Спартак" набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в чемпионате. Красно-белые на два очка отстают от лидера, московского "Локомотива", который ранее в субботу уступил пермскому "Амкару" со счетом 1:2. "Тосно" занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.

В следующем матче 8 апреля "Спартак" на выезде сыграет с махачкалинским "Анжи". "Тосно" в тот же день на своем поле примет екатеринбургский "Урал".

Матч в Москве на "Открытие-Арене", как все другие встречи 24-го тура РФПЛ, начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове. Первый тайм матч прошел в тишине, так как в память о погибших болельщики команд отказались от шумной и организованной поддержки в первые 45 минут.

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