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"Амкар" после завершения подготовки поля обратится в РФС и РФПЛ за допуском арены в Перми

Спорт
2 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Проверка газона стадиона "Звезда" будет проведена совместной комиссией Российского футбольного союза и лиги

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МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Пермский "Амкар" приводит поле на стадионе "Звезда" в соответствие стандартам, после завершения работ клуб отправит в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) просьбу разрешить проводить матчи чемпионата России на домашней арене. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

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Ранее ТАСС в пресс-службе РФПЛ рассказали, что проверка газона стадиона "Звезда" будет проведена совместной комиссией РФС и лиги после получения письма от "Амкара" об устранении всех замечаний.

"Сейчас рано говорить о матче с "Рубином". Поле готовим, будем обращаться в РФС и РФПЛ, чтобы нам разрешили играть на домашнем стадионе", - сказал Резвухин.

РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля". 22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" на московскую "РЖД- Арену". Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.

Ближайший домашний матч чемпионата России "Амкар" проведет 14 апреля против казанского "Рубина". Затем пермяки еще дважды сыграют на своем поле - против московского "Спартака" 29 апреля и грозненского "Ахмата" 13 мая.

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