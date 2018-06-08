Итудис: полуфинал против БК "Зенит" показал, что ЦСКА есть в чем прибавлять

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Игра ЦСКА против петербургского "Зенита" в полуфинале "Финала четырех" Единой лиги ВТБ показала, что баскетболистам московского клуба есть в чем прибавить. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

В полуфинале ЦСКА победил "Зенит" со счетом 84:67. Полуфинальные матчи "Финала четырех" Единой лиги ВТБ проходят в Москве.

"Мы очевидно были лучше, - сказал Итудис. - Обе команды нервно провели старт матча, мы принимали плохие решения в нападении, при этом фокусируясь на защите. Об этом говорит то, что техничная и талантливая команда "Зенит" набирала около 10 очков в течение первых трех четвертей. Безусловно, 19 потерь, которые мы совершили, говорят о том, что нам есть в чем прибавить, особенно это касается невынужденных потерь".

Итудис считает, что ЦСКА не принципиально, с кем играть в финале. "Обе команды провели хороший сезон, обе достойны играть в "Финале четырех", - сказал Итудис. - Мы много играли в этом сезоне с" Химками", но готовы к любому сопернику в финале".

"Зенит" серьезно подойдет к матчу за третье место

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев считает, что ключевое влияние на результат оказала плохая игра команды в атаке. "По первой половине матча вопросов нет, ребята сделали все, что могли, по защите тоже, - сказал Карасев. - Проиграли из-за нашей игры в атаке, ЦСКА очень жестко играл в защите, а мы промазали свои мячи из под кольца, из этого все и сложилось."

Карасев считает, что на игре" Зенита" могло сказаться отсутствие опыта." Где-то был мандраж, конечно, нельзя сказать, что для нас это простительно, но у нас только Симонович играл в "Финале четырех", - объяснил тренер. - Некоторые ребята просто провалили этот матч. У нас были потери, абсолютно невынужденные, после которых ЦСКА сделал 19 отрывов и набрал 40 легких очков".

Главный тренер" Зенита" отметил, что команда серьезно подойдет к матчу за третье место." Для "Зенита" матч будет важным, - сказал Карасев. - Мы не та команда, которой приелись победы. Будем настраивать команду только на победу".

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.